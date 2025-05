Franca (SP) apresenta novo modelo de transporte coletivo com mais ônibus e tarifa reduzida Proposta inclui consulta pública e prevê melhorias na frota, nos horários e na qualidade do serviço SP Record Interior SP|Do R7 16/05/2025 - 21h58 (Atualizado em 16/05/2025 - 21h58 ) twitter

Após apontar irregularidades no contrato vigente, a Prefeitura de Franca (SP) apresentou uma nova proposta para o transporte coletivo urbano. Entre as mudanças estão o aumento da frota, de 58 para 63 ônibus, ampliação das viagens e criação de novas linhas. A tarifa será reduzida de R$ 5 para R$ 4, com manutenção das gratuidades. Um subsídio de R$ 22 milhões será repassado à empresa vencedora da licitação. A população pode enviar críticas e sugestões gratuitamente por meio de consulta pública no site da prefeitura.