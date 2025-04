Franca (SP) enfrenta crise hospitalar com dezenas de pacientes aguardando vagas pelo SUS Sobrecarga na Santa Casa local e expectativa por novo hospital estadual em 2025 marcam o cenário da saúde na região SP Record Interior SP|Do R7 28/04/2025 - 22h17 (Atualizado em 28/04/2025 - 22h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Franca (SP) vive uma grave crise no sistema de saúde, com aproximadamente 30 pacientes na fila por internação hospitalar via SUS. A Santa Casa de Franca, que atende demandas de 22 municípios da região, opera além de sua capacidade. A esperança para aliviar o colapso está na prometida inauguração do novo hospital estadual no primeiro semestre de 2025, que deverá acrescentar 255 leitos ao sistema.