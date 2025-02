Fretes e corridas por aplicativo ficam mais caros após reajuste Alta dos combustíveis reflete no aumento de outros serviços SP Record Interior SP|Do R7 06/02/2025 - 14h25 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O motorista já sentiu no bolso o aumento no preço da gasolina, do etanol e do óleo diesel. Esse reajuste já é sentido também em serviços como fretes e corridas por aplicativo.

O aumento no preço dos combustíveis foi impulsionado pelo reajuste do ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços). Serão R$0,10 a mais no litro da gasolina e R$0,6 no diesel.