Gavião carcará é flagrado em prédio e chama atenção no centro de Ribeirão Preto (SP) Animal estava no topo de um edifício comercial SP Record Interior SP|Do R7 22/05/2025 - 21h34 (Atualizado em 22/05/2025 - 21h34 )

Um gavião carcará foi avistado no topo de um edifício comercial, despertando a curiosidade de quem passava pelo local. Segundo biólogos, a ave é uma espécie adaptável e não representa risco para as pessoas. Após um breve pouso, o carcará retomou o voo, deixando sua marca no cenário da cidade.