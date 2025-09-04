Gêmeas siamesas recebem alta após primeira cirurgia de separação em Ribeirão Preto Meninas passaram por procedimento com mais de 50 profissionais e seguem em acompanhamento SP Record Interior SP|Do R7 03/09/2025 - 21h04 (Atualizado em 03/09/2025 - 21h04 ) twitter

As gêmeas siamesas Helena e Heloísa, de 1 ano e 7 meses, receberam alta após a primeira de cinco cirurgias de separação realizadas no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP). O procedimento, feito em agosto, durou 8 horas e contou com a participação de mais de 50 profissionais. As meninas seguem sob acompanhamento médico até a próxima cirurgia, em novembro. A separação total está prevista para 2026.