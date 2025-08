Gildemir de Souza vence eleição suplementar em Guatapará (SP) Novo prefeito promete priorizar saúde e educação após disputa marcada por ruptura política SP Record Interior SP|Do R7 04/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 04/08/2025 - 20h37 ) twitter

Gildemir de Souza, do PSD, venceu a eleição suplementar em Guatapará (SP) com 58% dos votos, após a destituição do antigo prefeito. A eleição foi necessária para evitar a continuidade de uma mesma família no poder. Souza, ex-vereador e ex-vice-prefeito, promete focar em saúde e educação.