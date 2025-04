Governador anuncia recursos para impulsionar agronegócio em São Paulo Pacote de R$ 600 milhões incluem aquisição de máquinas agrícolas e fundos de investimento em parceria com a agência Desenvolve São Paulo SP Record Interior SP|Do R7 29/04/2025 - 20h42 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No auditório do Instituto Agronômico, o governador Tarcísio de Freitas anunciou um pacote de R$ 600 milhões em incentivos para o agronegócio paulista. O pacote inclui subsídios para aquisição de máquinas agrícolas, fundos de investimento em parceria com a agência de fomento Desenvolve São Paulo, e R$ 200 milhões para estradas rurais.

Além disso, foram assinados três projetos de lei, incluindo a regularização fundiária, beneficiando pequenos agricultores. A visita também abordou melhorias no acesso à feira, com seis intervenções planejadas no anel viário Sul.