Greve de servidores afeta creches e saúde em Araraquara (SP) Categoria protesta contra corte de benefício e rejeita proposta da prefeitura SP Record Interior SP|Do R7 21/05/2025 - 20h04

No segundo dia de greve, servidores municipais de Araraquara (SP) mantêm a paralisação após o corte de um benefício considerado inconstitucional. Eles exigem reajuste salarial e aumento no vale-alimentação. Creches seguem fechadas e serviços de saúde continuam afetados. A Justiça determinou que 70% dos funcionários retornem ao trabalho. A prefeitura ofereceu reposição inflacionária, mas a categoria rejeitou, cobrando a incorporação do abono. Uma audiência de conciliação está marcada para a próxima semana.