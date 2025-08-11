Grupo ocupa Lar Santana em Ribeirão Preto (SP) e anuncia centro de atividades Prefeitura acompanha a ocupação e realiza manutenção no imóvel, patrimônio histórico da cidade SP Record Interior SP|Do R7 11/08/2025 - 20h30 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h30 ) twitter

Um grupo ocupa pacificamente o Lar Santana, abandonado há mais de 10 anos em Ribeirão Preto (SP), com o objetivo de criar um memorial e um centro de atividades culturais. A prefeitura acompanha a situação e realiza manutenções no local, reconhecido como patrimônio histórico. A ocupação visa resgatar a memória do espaço, gerando polêmica entre as partes envolvidas.