Hábitos no verão trazem riscos à saúde respiratória Mas, com algumas dicas simples, é possível minimizar esses problemas 20/01/2025 - 11h02

Alguns hábitos comuns do verão podem trazer riscos à saúde respiratória. Com mais chuva e umidade do ar, além do uso constante do ar-condicionado, doenças como rinite, sinusite e asma podem ficar mais graves. Confira algumas dicas simples que podem ajudar a evitar esses problemas.