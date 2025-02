HC vai acompanhar pacientes com sequelas pós mutirão de catarata Laudo que vai explicar o real motivo da falha deve sair em 15 dias SP Record Interior SP|Do R7 11/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Está agendada, para terça-feira (11), uma reunião entre Ministério Público, Secretaria da Saúde e Vigilância Municipal de Taquaritinga (SP) para apurar o que aconteceu no mutirão de cirurgias de catarata em outubro do ano passado. Doze pacientes ficaram com sequelas graves depois dos procedimentos.

Segundo a prefeitura de Taquaritinga, foi identificada uma falha na sala de materiais para esterilização do ambulatório de especialidades médicas, onde as cirurgias aconteceram. Agora, uma comissão especializada do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP) vai acompanhar de perto esses pacientes.

O governo do estado de São Paulo também investiga esse caso e o laudo com a conclusão deve ficar pronto em 15 dias.