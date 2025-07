Hospital Beneficência Portuguesa é multado por superlotação e falhas no atendimento Prefeitura pretende construir nova unidade enquanto MP tenta acordo para evitar ações judiciais SP Record Interior SP|Do R7 24/07/2025 - 20h48 (Atualizado em 24/07/2025 - 20h48 ) twitter

O Hospital Beneficência Portuguesa enfrenta uma crise de leitos, com denúncias de superlotação e falhas no atendimento. A Vigilância Sanitária confirmou as irregularidades e aplicou multa à instituição. O Ministério Público busca um acordo entre o hospital e a prefeitura para ampliar a capacidade de internação e evitar a judicialização. Como medida estrutural, a prefeitura anunciou planos para a construção de uma nova unidade hospitalar.