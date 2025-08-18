Idosos encaram o desafio de aprender inglês em Ribeirão Preto (SP) Aulas gratuitas estimulam memória, socialização e entusiasmo pela língua estrangeira SP Record Interior SP|Do R7 18/08/2025 - 20h48 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h48 ) twitter

Em Ribeirão Preto (SP), um grupo de idosos se aventura no aprendizado do inglês com aulas gratuitas oferecidas no Centro de Convivência do Idoso. Com mais de 60 anos, os alunos demonstram entusiasmo e disciplina, destacando-se em atividades como cantar músicas internacionais. O curso, fruto de uma parceria com a Funtech, promove socialização, estimula a memória e oferece duas aulas semanais ao longo de três meses.