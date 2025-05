Idosos enfrentam desafios para acessar viagens gratuitas de ônibus em São Paulo Alta demanda e pouca oferta de assentos dificultam uso do benefício garantido por lei federal SP Record Interior SP|Do R7 07/05/2025 - 21h36 (Atualizado em 07/05/2025 - 21h48 ) twitter

Uma lei federal garante viagens de ônibus de graça para idosos no estado de São Paulo. O benefício assegura dois assentos gratuitos por viagem para pessoas com mais de 60 anos e renda de até dois salários mínimos e, quando ocupados, as viações devem oferecer passagens com 50% de desconto.

Mas a alta procura faz com que os bilhetes se esgotem rapidamente.

Dificuldades no acesso ao benefício devem ser registradas junto aos órgãos de defesa do consumidor.