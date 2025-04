Implantação de escolas cívico-militares em Ribeirão Preto (SP) está em discussão Devido à baixa participação na primeira votação, uma segunda rodada ocorrerá em abril SP Record Interior SP|Do R7 01/04/2025 - 13h43 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h43 ) twitter

A implantação do modelo de escolas cívico-militares em Ribeirão Preto (SP) está em discussão, com foco na Escola Estadual Guimarães Júnior. Devido à baixa participação na primeira votação, uma segunda rodada ocorrerá entre os dias 7 e 9 de abril.

A expectativa é que o projeto comece no segundo semestre, com até cem unidades em São Paulo. A consulta pública gerou debates acalorados na Câmara de Vereadores, destacando a divisão de opiniões sobre o tema. Pais, alunos e professores podem participar da votação através do site da Secretaria Escolar Digital.