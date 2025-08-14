Incêndios devastam vegetação em Franca e Rifaina e geram alerta Fogo avança em áreas urbanas e rurais, impulsionado pela seca e baixa umidade SP Record Interior SP|Do R7 14/08/2025 - 20h55 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h55 ) twitter

A região enfrenta um alto risco de incêndios, com focos registrados em Rifaina e Franca (SP). Em Rifaina, equipes utilizam helicópteros no combate às chamas que já duram três dias. Em Franca, incêndios atingem áreas urbanas e têm causado transtornos à população. A Defesa Civil alerta para o agravamento da situação devido à seca intensa e à baixa umidade do ar, e reforça a importância de evitar qualquer ação humana que possa provocar queimadas.