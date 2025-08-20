Incêndios em vegetação caem 73% em agosto, mas risco continua alto em São Paulo Operação SP Sem Fogo reforça combate a queimadas e alerta população para cuidados SP Record Interior SP|Do R7 20/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h57 ) twitter

A Defesa Civil de São Paulo registrou uma queda de 73% nos incêndios em vegetação em agosto, na comparação com 2024. Apesar da redução significativa, o risco permanece alto devido ao tempo seco. A operação SP Sem Fogo intensifica as ações de combate às queimadas, com novas legislações e aplicação de multas severas para quem descumprir as regras. A população é orientada a evitar queimadas e a reportar casos de emergência.