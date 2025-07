Infidelidade digital pode chegar aos tribunais e acarretar divórcio Interações virtuais testam limites da confiança e impactam relacionamentos SP Record Interior SP|Do R7 07/07/2025 - 21h23 (Atualizado em 07/07/2025 - 21h23 ) twitter

No mundo digital, a fidelidade é testada com trocas de mensagens e interações online. Casais como Clícia e Paulo compartilham senhas e mantêm a confiança, mas a traição virtual pode levar ao divórcio. O metaverso e aplicativos de encontros ampliam as possibilidades de infidelidade. Mesmo sem contato físico, relações virtuais podem causar constrangimento e chegar aos tribunais.