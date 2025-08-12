Ingredientes da sopa estão mais baratos neste inverno Boa safra reduz preços de ingredientes, tornando o prato mais acessível durante a queda das temperaturas SP Record Interior SP|Do R7 11/08/2025 - 21h12 (Atualizado em 11/08/2025 - 21h12 ) twitter

Com a chegada do frio, cresce a procura por sopas. Neste ano, o consumo foi favorecido pela queda nos preços dos ingredientes, resultado de uma boa safra. Em Ribeirão Preto (SP), a temperatura chegou a 7 °C, incentivando o consumo de canja. A redução nos preços de legumes e proteínas torna a sopa mais acessível, embora a variação seja comum e dependa da safra.