Início da separação de gêmeas unidas pelo crânio emociona o país

Procedimento inédito em Ribeirão Preto (SP) mobilizou mais de cinquenta profissionais

SP Record Interior SP|Do R7

Em Ribeirão Preto (SP), uma equipe com mais de cinquenta profissionais realizou a primeira cirurgia de separação de gêmeas siamesas unidas pelo crânio. As irmãs Helena e Heloísa, de 1 ano e 7 meses, passam bem após o procedimento, considerado de alta complexidade. O caso comoveu o país. Este foi o terceiro caso de separação de gêmeos siameses realizado nos últimos sete anos pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto

