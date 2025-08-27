Início da separação de gêmeas unidas pelo crânio emociona o país
Procedimento inédito em Ribeirão Preto (SP) mobilizou mais de cinquenta profissionais
Em Ribeirão Preto (SP), uma equipe com mais de cinquenta profissionais realizou a primeira cirurgia de separação de gêmeas siamesas unidas pelo crânio. As irmãs Helena e Heloísa, de 1 ano e 7 meses, passam bem após o procedimento, considerado de alta complexidade. O caso comoveu o país. Este foi o terceiro caso de separação de gêmeos siameses realizado nos últimos sete anos pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto