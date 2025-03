Inscrições para curso gratuito de formação em vendas estão abertas Projeto Alavanca é destinado a maiores de 18 anos com ensino médio completo e renda per capita de até dois salários mínimos SP Record Interior SP|Do R7 12/03/2025 - 11h04 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h04 ) twitter

Descubra uma oportunidade única de qualificação profissional com o curso gratuito de formação em vendas, voltado para pessoas de baixa renda.

Ana Correia, organizadora do projeto, explica que o curso é destinado a maiores de 18 anos com ensino médio completo e renda per capita de até dois salários mínimos.

O curso, ministrado pelo Senac, abrange inteligência emocional, inovação, oratória e vendas online, tendo duração de duas semanas. Além disso, os participantes recebem mentoria e suporte de transporte, e têm a chance de participar de processos seletivos com empresas parceiras.

Inscreva-se e aproveite essa chance de inclusão produtiva.