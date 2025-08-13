Instituto Federal anuncia cursos da nova unidade em Ribeirão Preto (SP) Oferta inclui formação em tecnologia e licenciaturas com início previsto para 2026 SP Record Interior SP|Do R7 13/08/2025 - 20h43 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h43 ) twitter

O Instituto Federal de São Paulo revelou os primeiros cursos da nova unidade em Ribeirão Preto, localizada no antigo terreno da fábrica Cianê. Serão oferecidos cursos de tecnologia, incluindo desenvolvimento de Internet das Coisas, licenciatura em matemática e computação. As aulas começam em 2026, atendendo 1.400 alunos, com investimento de 29 milhões de reais.