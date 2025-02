Jovem com paralisia emociona ao passar no vestibular Isaque passou em segundo lugar no curso de Ciências Sociais SP Record Interior SP|Do R7 11/02/2025 - 13h28 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h41 ) twitter

Um estudante com paralisia cerebral viralizou nas redes sociais ao comemorar sua aprovação no vestibular. Isaque, de 18 anos, superou todas as dificuldades e passou no vestibular da UFSCAR, uma das universidades mais concorridas do país.

O jovem foi aprovado em segundo lugar no curso de Ciências Sociais.