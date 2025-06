Justiça concede guarda de papagaio a mulher autista em São Carlos (SP) Após 24 anos de convivência, vínculo afetivo e função terapêutica do animal foram decisivos na sentença SP Record Interior SP|Do R7 16/06/2025 - 20h42 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h42 ) twitter

Uma moradora de São Carlos (SP), com transtorno do espectro autista, obteve na Justiça a guarda de seu papagaio, Lourinho, após 24 anos de convivência. O juiz considerou o vínculo afetivo e o suporte emocional que a ave oferece à mulher. O Ibama, que era contra, deve agora conceder licença ambiental para a criação legal do papagaio.