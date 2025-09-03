Justiça de São Paulo suspende cassação de vereadora Dandara Ferreira Decisão aponta conflito de interesses na votação e garante retorno ao cargo até julgamento final SP Record Interior SP|Do R7 03/09/2025 - 20h45 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h45 ) twitter

A Justiça de São Paulo suspendeu a cassação do mandato da vereadora Dandara Ferreira, determinando sua reintegração ao cargo até o julgamento definitivo do caso. A decisão liminar aponta conflito de interesses na votação e ausência de prazo adequado para a defesa. Dandara foi condenada por desacato e abuso de autoridade, mas a pena foi convertida em prestação de serviços comunitários.