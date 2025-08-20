Logo R7.com
Justiça determina que Ribeirão Preto (SP) forneça atendimento a alunos com deficiência

Prefeitura tem 30 dias para cumprir decisão judicial sob risco de multa diária

SP Record Interior SP|Do R7

Uma decisão judicial determina que Ribeirão Preto (SP) deve garantir profissionais de apoio pedagógico para alunos com deficiência intelectual nas escolas públicas municipais. A prefeitura tem prazo de 30 dias para cumprir a ordem, sob pena de multa diária. A medida visa assegurar inclusão e dignidade no ambiente escolar para estudantes com condições como síndrome de Down e autismo.

