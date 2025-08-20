Justiça determina que Ribeirão Preto (SP) forneça atendimento a alunos com deficiência
Prefeitura tem 30 dias para cumprir decisão judicial sob risco de multa diária
Uma decisão judicial determina que Ribeirão Preto (SP) deve garantir profissionais de apoio pedagógico para alunos com deficiência intelectual nas escolas públicas municipais. A prefeitura tem prazo de 30 dias para cumprir a ordem, sob pena de multa diária. A medida visa assegurar inclusão e dignidade no ambiente escolar para estudantes com condições como síndrome de Down e autismo.