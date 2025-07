Lei pode mudar horário de adegas e tabacarias em Ribeirão Preto (SP) Comerciantes criticam projeto por possíveis prejuízos e falta de diálogo SP Record Interior SP|Do R7 04/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h38 ) twitter

Em Ribeirão Preto (SP), um projeto de lei que aguarda sanção do prefeito pretende restringir o horário de funcionamento de adegas e tabacarias para evitar aglomerações e perturbação do sossego. A proposta também proíbe o consumo nos estabelecimentos e pode afetar cerca de mil e quinhentas empresas do setor. Comerciantes reclamam do impacto econômico e da falta de discussão com a categoria.