Leite Lopes vai receber voos internacionais na Agrishow Mudança vai ser um teste para a internacionalização do aeroporto SP Record Interior SP|Do R7 26/02/2025 - 10h42 (Atualizado em 26/02/2025 - 10h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto (SP), vai receber voos de outros países durante a Agrishow deste ano, que acontece no final de abril. A mudança vai ser um teste para a internacionalização do aeroporto, que é o quarto do estado de São Paulo em movimento aéreo.

O Leite Lopes está passando por uma ampliação que deve terminar em julho deste ano. Com todas essas mudanças, o aeroporto deve começar a receber mais de 1 milhão de passageiros por ano entre 2026 e 2027.