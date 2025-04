Máquina que troca lixo por dinheiro via PIX é destaque na Agrishow Equipamento incentiva reciclagem e será instalado no centro de Ribeirão Preto (SP) SP Record Interior SP|Do R7 30/04/2025 - 20h27 (Atualizado em 30/04/2025 - 20h27 ) twitter

Uma máquina inovadora que troca embalagens recicláveis por dinheiro via PIX ou permite doações a entidades assistenciais chamou a atenção na Agrishow, em Ribeirão Preto (SP). Com capacidade para armazenar até 350 materiais, o equipamento já processou cerca de 700 embalagens em apenas três dias de evento. A iniciativa prevê a instalação de cinco unidades no centro da cidade até o fim de maio. Além de promover a economia circular, o projeto tem foco na educação ambiental e no apoio à Cooperativa Mãos Dadas, que atua com coleta seletiva.