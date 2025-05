Meliponário é reaberto no Dia Mundial das Abelhas Espaço destaca e conscientiza sobre a importância da polinização SP Record Interior SP|Do R7 20/05/2025 - 21h55 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O meliponário do Bosque Zoológico Fábio Barreto, em Ribeirão Preto (SP), foi reinaugurado no Dia Mundial das Abelhas, destacando a relevância desses insetos na polinização e na produção de alimentos. Com 15 colmeias de seis espécies de abelhas sem ferrão, o espaço funciona como centro de educação ambiental para crianças da rede municipal. O projeto “Sem Abelha, Sem Alimento” integra os alunos ao aprendizado sobre biodiversidade e conservação, reforçando o papel essencial das abelhas para 70% das culturas agrícolas.