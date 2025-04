Menino com malformação na coluna vence desafios sobre o skate Paixão pelo esporte transforma a vida de criança de 8 anos em exemplo de superação SP Record Interior SP|Do R7 15/04/2025 - 17h45 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h45 ) twitter

Conheça a história inspiradora de Lucas, um menino de 8 anos com uma rara malformação na coluna vertebral, que encontrou no skate uma forma de superação. Desde cedo, Lucas demonstrou paixão pelo esporte, apoiado por sua família e seu professor Cléber. Apesar das dificuldades, como a necessidade de tratamento especializado e os desafios diários de mobilidade, Lucas participa de competições e celebra conquistas, como o título do time de coração, o Corinthians. Sua história é um exemplo de determinação e resiliência, mostrando que com apoio e força de vontade, é possível superar qualquer obstáculo.