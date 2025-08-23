Logo R7.com
Mercado de carros antigos continua aquecido e segue atraindo colecionadores

Modelos como Chevette, Fusca e Opala mantêm viva a paixão por veículos clássicos no interior de SP

SP Record Interior SP|Do R7

O mercado de carros antigos continua aquecido, com colecionadores dedicados como Manuel, que encontrou um Chevette 74 após cinco anos de busca. Em Sertãozinho (SP), Zé vende clássicos como Fuscas e Opalas, que despertam nostalgia e emoções entre apaixonados por veículos antigos. Apesar da queda nas transferências de modelos clássicos, o mercado geral de veículos no Brasil segue em crescimento, com destaque para os eletrificados e modelos chineses.

