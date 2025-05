Mercado imobiliário cresce acima da média em Ribeirão Preto (SP) Busca por imóveis valorizados atrai tanto investidores experientes quanto jovens da geração Z SP Record Interior SP|Do R7 06/05/2025 - 21h02 (Atualizado em 06/05/2025 - 21h02 ) twitter

Uma pesquisa revelou que o mercado imobiliário em Ribeirão Preto (SP) está em alta, com a intenção de compra 13% acima da média nacional. Imóveis de médio e alto padrão, com preços entre R$ 500.000 e R$ 3.000.000, são os mais procurados, especialmente por um público maduro e financeiramente estruturado. A geração Z também está se destacando, representando 10% da clientela, com expectativas de crescimento. Apesar dos juros altos, o mercado permanece otimista, atendendo perfis que buscam imóveis valorizados e bem localizados.