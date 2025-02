Ministro das Cidades visita obras do programa Minha Casa, Minha Vida em Matão Jader Filho conheceu empreendimento Vila Florida nesta segunda (17) e falou sobre novidades do MCMV SP Record Interior SP|Do R7 18/02/2025 - 09h45 (Atualizado em 18/02/2025 - 09h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministro das Cidades, Jader Filho, esteve na região de Ribeirão Preto nesta segunda (17). Jader visitou obras do Minha Casa, Minha Vida em Matão e falou sobre as novidades do programa.