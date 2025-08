Ministros discutem sistema de precedentes e impactos jurídicos em Ribeirão Preto (SP) O encontro reforçou a importância da segurança jurídica para investidores e para o ambiente econômico SP Record Interior SP|Do R7 01/08/2025 - 21h03 (Atualizado em 01/08/2025 - 21h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministros dos principais tribunais do Brasil se reuniram em Ribeirão Preto (SP) para discutir os desafios do sistema de precedentes e seus impactos no âmbito jurídico, econômico e social. O evento contou com a presença de Luiz Fux, Luiz Alberto Gurgel de Faria e outros ministros, destacando a relevância da segurança jurídica para atrair investimentos e aumentar a produtividade no trabalho.