Moradores do Jardim Paraiso (SP) combatem infestação de escorpiões Animais são constantemente encontrados dentro de residências, gerando preocupação SP Record Interior SP|Do R7 23/05/2025 - 21h54 (Atualizado em 23/05/2025 - 21h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores do bairro Jardim Paraíso, em Matão (SP), enfrentam uma infestação persistente de escorpiões, associada ao descarte ilegal de lixo nas proximidades das residências. Os animais são frequentemente encontrados dentro de casa, gerando medo, especialmente entre famílias com crianças. Apesar das promessas, as autoridades ainda não solucionaram o problema, aumentando a frustração da população.