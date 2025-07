‘Morango do amor’ viraliza e faz preço da fruta disparar em Ribeirão Preto (SP) Confeitarias relatam vendas rápidas do doce que une morango, brigadeiro e caramelo SP Record Interior SP|Do R7 28/07/2025 - 21h22 (Atualizado em 28/07/2025 - 21h22 ) twitter

O doce “morango do amor” viralizou nas redes sociais, aumentando a demanda e o preço da fruta em todo o Brasil. Em Ribeirão Preto (SP), a procura é tanta que o valor do morango quase dobrou. As confeitarias vendem rapidamente o doce, que mistura morango, brigadeiro e caramelo. A alta demanda reflete a lei da oferta e procura, impactando o bolso do consumidor.