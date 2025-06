Mudança de perfil desafia mercado de trabalho em Ribeirão Preto (SP) Fabíola Molina comenta no SP Record a baixa adesão às vagas e o novo comportamento dos candidatos SP Record Interior SP|Do R7 10/06/2025 - 20h52 (Atualizado em 10/06/2025 - 20h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A especialista em desenvolvimento de carreiras, Fabíola Molina discute no SP Record os desafios do mercado de trabalho em Ribeirão Preto (SP), destacando a dificuldade em preencher vagas formais. Molina apontou mudanças no perfil dos candidatos, especialmente os mais jovens, e indicou a necessidade de adaptação por parte das empresas. A influência das redes sociais e a visão negativa sobre o trabalho formal também foram temas centrais da análise.