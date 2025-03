Mutirão de catarata não chega a acordo para indenização Advogada dos pacientes afirma que o valor oferecido é metade do esperado SP Record Interior SP|Do R7 18/03/2025 - 12h37 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h37 ) twitter

A reunião sobre as indenizações para pacientes que perderam a visão no mutirão de catarata, em Taquaritinga (SP), não chegou a um acordo. A advogada dos pacientes afirma que o valor oferecido é metade do esperado.

A advogada busca melhores condições para seus clientes, incluindo pensão vitalícia e assistência psicológica às vítimas, mas enfrenta resistência do governo.

O Ministério Público e a polícia investigam o caso, enquanto a equipe médica foi afastada.

O erro médico envolveu a aplicação de produto de limpeza nos olhos, afetando 15 pacientes.