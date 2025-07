Neblina encobre cidades do interior de São Paulo e deixa motorista em alerta Fenômeno surpreendeu moradores e exigiu atenção redobrada nas estradas SP Record Interior SP|Do R7 01/07/2025 - 21h33 (Atualizado em 01/07/2025 - 21h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cidades do interior de São Paulo amanheceram cobertas por neblina, surpreendendo moradores e motoristas. Especialistas explicam que o fenômeno, comum em dias úmidos, também pode ocorrer em invernos secos devido à presença de partículas suspensas no ar. Com a visibilidade reduzida, autoridades reforçam recomendações de segurança, como o uso de faróis baixos e paradas em locais seguros.