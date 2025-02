Nova licitação vai ser feita para término das obras no centro de Ribeirão Preto (SP) Governo de São Paulo suspendeu os repasses estaduais, após identificar irregularidades no antigo processo licitatório SP Record Interior SP|Do R7 27/02/2025 - 11h07 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h07 ) twitter

Quem passa pelo centro de Ribeirão Preto (SP) sabe que é grande a quantidade de obras que estão acontecendo por ali. A rua São José, por exemplo, é uma das mais afetadas.

No entanto, no último dia 26, a prefeitura anunciou que vai suspender novas obras no centro, vai abrir uma nova licitação e, também, vai custear a finalização do projeto com recursos próprios.

Essas medidas foram adotadas depois que o governo de São Paulo suspendeu os repasses estaduais, após identificar irregularidades no processo licitatório no ano passado.