Novas tarifas dos EUA preocupam setor de bares e restaurantes no Brasil Empresários tentam driblar impactos e manter competitividade diante do cenário externo SP Record Interior SP|Do R7 04/08/2025 - 20h41 (Atualizado em 04/08/2025 - 20h41 )

O setor de bares e restaurantes no Brasil está preocupado com as novas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, que podem elevar preços e reduzir o consumo. Empresários buscam minimizar os impactos, enquanto a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes propõe soluções para manter a experiência do cliente. A situação é agravada por tensões políticas e econômicas internacionais.