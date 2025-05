Novo supermercado em Ribeirão Preto (SP) gera 200 vagas e movimenta economia Investimento de R$ 60 milhões impulsiona empregos e fortalece o comércio local SP Record Interior SP|Do R7 22/05/2025 - 21h41 (Atualizado em 22/05/2025 - 21h41 ) twitter

A inauguração de um atacadista em Ribeirão Preto (SP) gerou 200 empregos diretos, somando-se aos mais de 3,6 mil postos abertos no primeiro trimestre do ano. Com investimento de R$ 60 milhões, o novo empreendimento atrai consumidores, impulsionando a economia e fortalecendo o comércio regional.