Número de multas cai 22% em Ribeirão Preto (SP) Especialistas apontam maior conscientização da população SP Record Interior SP|Do R7 25/06/2025 - 21h22 (Atualizado em 25/06/2025 - 21h22 )

O número de multas em Ribeirão Preto (SP) caiu 22% nos primeiros meses de 2024, com mais de 111 mil autuações registradas. As infrações mais comuns são excesso de velocidade e estacionamento irregular. Motoristas relatam falhas no sistema de notificação. Já especialistas apontam maior conscientização da população. A arrecadação com multas pode ultrapassar R$ 13 milhões.