Obras de terceira faixa iniciam na Rodovia Washington Luís em São Carlos (SP)

As obras de implantação das terceiras faixas na Rodovia Washington Luís tiveram início no trecho de São Carlos (SP), marcando o começo de um projeto que abrange 19 quilômetros de novas vias. Os trabalhos, concentrados principalmente no canteiro central, incluem melhorias na infraestrutura como iluminação, drenagem, sinalização e pavimentação. Com investimento superior a R$ 150 milhões, a fase inicial tem previsão de conclusão para 9 de maio, enquanto a obra total deve ser entregue no primeiro semestre de 2027. A concessionária programou pausa temporária nos trabalhos durante o feriado prolongado para garantir a fluidez do tráfego.