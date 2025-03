OMS alerta para o aumento de casos de câncer em jovens Especialistas recomendam exercícios e alimentação adequada como prevenção eficaz SP Record Interior SP|Do R7 06/03/2025 - 10h53 (Atualizado em 06/03/2025 - 10h53 ) twitter

A Organização Mundial da Saúde projeta um aumento significativo nos casos de câncer até 2050, com destaque para a preocupação com o crescimento entre os jovens.

Em Ribeirão Preto, mais de 1,7 mil diagnósticos foram feitos no último ano. Especialistas recomendam exercícios e alimentação adequada como prevenção eficaz.

Gabriela, diagnosticada com câncer de mama aos 24 anos, destaca a importância do autoexame e do histórico familiar. Médicos alertam para o impacto dos alimentos ultraprocessados e a obesidade no aumento dos casos. A prevenção inclui exames como mamografia e colonoscopia, além de vacinas para adolescentes. Gabriela está otimista com o tratamento e espera retomar sua rotina.