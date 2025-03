Onde está John? Cachorro desapareceu no último dia 17, no bairro Ipiranga SP Record Interior SP|Do R7 07/03/2025 - 12h32 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h32 ) twitter

John, um cachorro com pelagem branca e manchinhas marrons, desapareceu no dia 17 de fevereiro, na região do bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto.

Se você avistou o cãozinho, entre em contato com Altamir, pelo telefone 16 98163-9988. A comunidade está unida para ajudar John a voltar para casa.

Para mais informações, ligue para a Record no número 3730-4000.