Outono terá temperatura acima da média na região de Ribeirão Preto (SP) Condição aumenta o risco de queimadas, exigindo atenção redobrada da população para evitar incêndios SP Record Interior SP|Do R7 20/03/2025 - 14h21 (Atualizado em 20/03/2025 - 14h21 )

O outono começa, oficialmente, com previsão de chuvas dentro do esperado, mas com temperaturas acima da média, segundo o tenente Maxwell Souza da Defesa Civil.

A transição do verão para o outono trará uma diminuição gradual das chuvas e um aumento das temperaturas, resultando em um outono mais quente e seco do que o normal no estado de São Paulo.

Essa condição aumenta o risco de queimadas, exigindo atenção redobrada da população para evitar incêndios, especialmente em áreas de vegetação.