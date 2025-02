Pacientes que ficaram cegos após mutirão de catarata começam acompanhamento no HC de Ribeirão Preto 12 pacientes perderam a visão ou ficaram com sequelas depois dos procedimentos em outubro de 2024; MP, Saúde e Prefeitura apuram caso SP Record Interior SP|Do R7 12/02/2025 - 10h34 (Atualizado em 12/02/2025 - 10h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público se reuniu nesta terça (11) com o secretário de Saúde e com a Vigilância Sanitária de Taquaritinga para apurar o que aconteceu em um mutirão de cirurgias de catarata, em outubro do ano passado. Ao todo, 12 pacientes perderam a visão ou ficaram com sequelas depois dos procedimentos; eles já passaram por uma avaliação por especialistas no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde vão ser acompanhados a partir de agora. O SP Record conversou com o único paciente que procurou a delegacia para registrar boletim de ocorrência sobre o caso.