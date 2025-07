Pacientes seguem sem indenização após erro em mutirão de catarata em Taquaritinga (SP) Oito meses após o incidente, vítimas enfrentam dificuldades enquanto aguardam resposta do Estado SP Record Interior SP|Do R7 30/06/2025 - 20h47 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h47 ) twitter

Oito meses após perderem a visão durante um mutirão de catarata no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Taquaritinga (SP), pacientes ainda não foram indenizados. O erro ocorreu quando um produto de limpeza foi utilizado no lugar do soro de hidratação ocular. As vítimas relatam dificuldades para trabalhar e manter a rotina, enquanto aguardam justiça. O Ministério Público cobra R$ 3 milhões em indenizações do governo estadual, mas o pagamento ainda não tem data para ocorrer.